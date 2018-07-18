Сирийская армия нанесла удары по силам исламских боевиков на юге провинции Дераа. Военная операция была предпринята после того, как переговоры о перемирии между сторонами в поселении Нава провалились.
В Дераа убиты 14 человек в результате авиаудара правительственных войск
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В Дераа убиты 14 человек в результате авиаудара правительственных войск
По данным спасателей, жертвами бомбардировок стали по меньшей мере 14 человек, в том числе мирные жители. Еще около сотни человек получили ранения.
Тем временем сирийская армия сжимает кольцо вокруг позиций исламистов на юге страны. Несколько населенных пунктов в провинции Дераа были освобождены от боевиков, часть из которых вместе с семьями - по договоренности с властями Сирии - была переправлена в город Идлиб.