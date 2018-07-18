Задержанной в Вашингтоне россиянке Марии Бутиной предъявлены обвинения по двум пунктам — в деятельности в качестве иностранного агента без регистрации и в сговоре с целью работы иноагентом.
МИД РФ: обвинения Бутиной "притянуты за уши"
МИД РФ: обвинения Бутиной "притянуты за уши"
В МИД РФ претензии к Бутиной "назвали притянутыми за уши". Официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге для журналистов заявила, что посольство РФ в Вашингтоне добивается встречи с задержанной россиянкой.
Об аресте Бутиной стало известно в понедельник. В заявлении Минюста США говорится, что она, находясь в стране по студенческой визе, действовала в качестве агента России на территории Соединенных Штатов, развивая отношения с американскими гражданами и получая доступ в организации, оказывающие влияние на американскую политику, включая организацию, отстаивающую право на владение огнестрельным оружием. В документе отмечается, что она работала под руководством высокопоставленного российского чиновника, который в апреле был включен в санкционный список министерства финансов США.
Американские СМИ, в частности издание Politico, пишут, что российским чиновником, по всей видимости, является бывший член Совета Федерации, заместитель председателя Банка России Александр Торшин, а организация, о которой идет речь — Национальная стрелковая ассоциация США.