Россия избавляется от облигаций США и скупает золото

Россия избавляется от облигаций США. Об этом свидетельствует доклад, обнародованный на этой неделе американским Казначейством. С марта по май этого года Банк России в шесть раз сократил объемы долгосрочных облигаций США - с $96 млрд до $14,9 млрд.
Как сообщила ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина, Москва вынуждена учитывать не только финансовые, но и геополитические риски при размещении своих резервов. В последнее время Банк России активно проводит политику по увеличению запасов золота, поскольку, по словам Набиуллиной, это помогает диверсифицировать накопления.
Сокращение вложений в американские бумаги происходит на фоне ужесточения санкционной политики Вашингтона в отношении России. В частности, в апреле были введены ограничительные меры против известных российских предпринимателей и их компаний: Олега Дерипаски и "Русала", Виктора Вексельберга и "Реновы", также в санкционный список попал глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Наибольшие вложения РФ в ценные бумаги США были зафиксированы в октябре 2010 года - $176 млрд. Россия тогда занимала восьмое место среди крупнейших таких инвесторов и держала около 4% всех казначейских бумаг США. В настоящее время Россия не входит даже в первые 30 государств по этому показателю.