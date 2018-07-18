Россия избавляется от облигаций США и скупает золото

Россия избавляется от облигаций США. Об этом свидетельствует доклад, обнародованный на этой неделе американским Казначейством. С марта по май этого года Банк России в шесть раз сократил объемы долгосрочных облигаций США - с $96 млрд до $14,9 млрд.

Как сообщила ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина, Москва вынуждена учитывать не только финансовые, но и геополитические риски при размещении своих резервов. В последнее время Банк России активно проводит политику по увеличению запасов золота, поскольку, по словам Набиуллиной, это помогает диверсифицировать накопления.