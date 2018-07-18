Российские отельеры и рестораторы подсчитывают прибыль от чемпионата мира по футболу. По предварительным данным, футбольное мероприятие принесло стране свыше 850 млрд рублей, что практически покрывает затраты.
"Футбольная" прибыль
Российские отельеры и рестораторы подсчитывают прибыль от чемпионата мира по футболу. По предварительным данным, футбольное мероприятие принесло стране свыше 850 млрд рублей, что практически покрывает затраты.
Ростуризм сообщает о 3-х миллионах иностранных гостей, почти 90% из них хотели бы сюда вернуться. Для тех, кто приехал в Россию по паспорту болельщика, продлили визы до конца года.