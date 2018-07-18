Ядерный взрыв разрушает планету. Это не срочная новость, а сценарий к игре. Самый большой в Европе постапокалиптический фестиваль "Старого города" проходит в Польше.
Фестиваль "Безумного Макса" в Польше
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Фестиваль "Безумного Макса" в Польше
На несколько дней бывший аэродром Старграда на севере страны превращается в декорации к самым известным боевикам и романам. Здесь и "Безумный Макс", и Метро 2033, и Фоллаут.
"Это редкость увидеть в таком маленьком месте столько людей с общими интересами. Здесь и адвокаты, и журналисты, и рабочие, и воспитатели детских садов, все из разных профессиональных миров, но вместе они создают отдельный мир", - говорит один из участников.
В этом году "Фестиваль старого города" собрал около тысячи любителей постапокалипсиса со всего мира.
Для ценителей более классических развлечений, организаторы проводят концерты, спортивные мероприятия и вечеринки.