Эта девушка провела несколько дней в открытом море и выжила. Ее спасли активисты неправительственной каталонской организации OPEN ARMS. Еще одной женщине и ребенку не посчастливилось выжить. Мигрантов забыли во время спасательной операции у берегов ливийского Хомса.
Забытые спасателями
Забытые спасателями
Директор НПО OPEN ARMS Оскар Кампс:
"Я осуждаю спасательную операцию в международных водах торгового судна "Триадес", которое бросило ночью лодку с людьми, которым угрожала опасность. Также я осуждаю береговую охрану Ливии, которая не знала, как справиться с чрезвычайной ситуацией на протяжении двух дней и двух ночей и бросила двух женщин и ребенка среди обломков судна, которое они же сами и разрушили. Это последствие того, что НПО больше не разрешают спасать людей в Средиземном море".
Марк Газоль, испанский баскетболист НБА, который участвовал в спасательной операции, написал в своем "Твиттере":
"Разочарование, гнев и бессилие. Это невероятно, что столько людей, нуждающихся в помощи, были брошены умирать в море. Я искренне восхищен теми, кого называю товарищами по команде".
В понедельник береговая охрана Ливии перехватила лодку с мигрантами. Спасенные 158 человек получили необходимую помощь, трое же были оставлены в море.