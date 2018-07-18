Забытые спасателями

Эта девушка провела несколько дней в открытом море и выжила. Ее спасли активисты неправительственной каталонской организации OPEN ARMS. Еще одной женщине и ребенку не посчастливилось выжить. Мигрантов забыли во время спасательной операции у берегов ливийского Хомса.