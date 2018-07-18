Оговорка по Трампу! Противоречивое высказывание президента США касательно вмешательства-невмешательства России в американские выборы вызвало ожесточенную критику и даже протесты у стен Белого дома.

"Предатель", "лжец" - противники Дональда Трампа уверены, что его "оговорка" на пресс-конференции с Владимиром Путиным в Хельсинки была вовсе не случайной и что отрицание российского вмешательства ставит под сомнение работу ФБР и ЦРУ. Скандал достиг таких масштабов, что даже сторонники Трампа решили дистанцироваться от президента.

"Только что завершилось расследование, которое прямо говорит о том, что Россия вмешивалась в выборы. Это точно установлено, и никаких сомнений в этом быть не должно", - заявил Пол Райан.

Однако для американских демократов, которые с самого начала критиковали встречу Трампа и Путина, такого объяснения явно недостаточно. Вот, что заявила лидер фракции демократов в Палате представителей США Нэнси Пелоси.

"Вместо того, чтобы отстаивать американскую демократию, президент Трамп просто струсил в присутствии Путина, и это увидел весь мир. Все это доказывает только одно, что у русских, по всей видимости, действительно есть компромат - политический или финансовый - на президента Трампа", - убеждена Пелоси.

А вот как отреагировали американские знаменитости, которые не скрывают своих симпатий в отношении республиканцев. Крис Эванс, сыгравший в кино капитана Америку, написал в "Твиттере, что, усомнившись в работе американских спецслужб, Трамп показал себя марионеткой Путина.

В стороне не остался также Арнольд Шварценеггер. По мнению голливудской звезды и бывшего губернатора Калифорнии, на пресс-конференции с российским лидером президент Трамп выглядел как "маленькая раскисшая макаронина".

Достаточно ли будет объяснений Трампа, станет понятно в ближайшие дни. Но вопрос даже не в том, чтобы убедить оппозицию, а в том, чтобы вернуть доверие своего электората, республиканцев, многие из которых убеждены: выступление президента Трампа в Хельсинки было провальным.