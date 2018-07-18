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Южная Африка

Мир отпраздновал 100-летие Манделы

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Мир отпраздновал 100-летие Манделы

Мир отпраздновал 100-летие Манделы
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100-летие со дня рождения Нельсона Манделы праздновал весь мир.

В родном городке знаменитого борца за права человека близ Йоханнесбурга в Южно-Африканской Республике прошли юбилейные празднования.

В Бельгии возле знаменитого памятника писающему мальчику собрались сотни людей, а в брюссельском кафедральном соборе исполнили гимн ЮАР.

В Лондоне в Вестминстерском аббатстве была представлена мемориальная доска. На церемонии присутствовала внучка Нельсона Манделы.

Почтовая администрация ООН также не обошла это мероприятия и выпустила марку с изображением выдающегося борца с апартеидом.