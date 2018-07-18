В Греции тысячи детей-беженцев лишены права на образование из-за европейских миграционных правил. К такому выводу пришли правозащитники из Human Rights Watch. Многие их соискателей убежища, попавшие на Эгейский острова, обязаны ожидать решения без права отправиться на материк.
Школа для всех без исключений
Школа для всех без исключений
"В Сирии, когда я ходил в школу, мне нравились все предметы и все мои учителя", - говорит 14-летний Самир
Согласно греческому законодательству, обязательное образование затрагивает всех детей в возрасте от 5 до 15 лет без исключений.
"Образовательный процесс на островах включает много этапов, обучение запланировано с сентября. Уроки начнутся в обычных школах, где мы откроем и смешанные классы, к которым присоединятся и беженцы. Такой опыт уже есть в Афинах", - заверил Димитрис Витсас, министр по делам миграции Греции.
Согласно правозащитникам, в настоящее время на Эгейских островах порядка 75 процентов детей-мигрантов не получают образование. Местные чиновники обещают уладить вопрос к новому учебному году.