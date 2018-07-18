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Греция

Школа для всех без исключений

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Школа для всех без исключений

Школа для всех без исключений
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REUTERS/Elias Marcou
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В Греции тысячи детей-беженцев лишены права на образование из-за европейских миграционных правил. К такому выводу пришли правозащитники из Human Rights Watch. Многие их соискателей убежища, попавшие на Эгейский острова, обязаны ожидать решения без права отправиться на материк.

"В Сирии, когда я ходил в школу, мне нравились все предметы и все мои учителя", - говорит 14-летний Самир

Согласно греческому законодательству, обязательное образование затрагивает всех детей в возрасте от 5 до 15 лет без исключений.

"Образовательный процесс на островах включает много этапов, обучение запланировано с сентября. Уроки начнутся в обычных школах, где мы откроем и смешанные классы, к которым присоединятся и беженцы. Такой опыт уже есть в Афинах", - заверил Димитрис Витсас, министр по делам миграции Греции.

Согласно правозащитникам, в настоящее время на Эгейских островах порядка 75 процентов детей-мигрантов не получают образование. Местные чиновники обещают уладить вопрос к новому учебному году.