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Брюссельское бюро

Новые санкции в отношении Google

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Новые санкции в отношении Google

Новые санкции в отношении Google
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Еврокомиссия должна огласить решение о сумме штрафа, наложенного на корпорацию Google. В ЕС полагают, что поисковый гигант нарушил антимонопольное законодательство в деле использования операционной системы Android.

Это вторые за последний год санкции в отношении Googlе. Корпорацию обязали заплатить почти два с половиной миллиарда евро за нарушение принципов конкуренции в отношении ряда товаров. Нынешний штраф может составить большую сумму из-за более широкого охвата сетевых пользователей. В общей сложности Еврокомиссия возбудила против технологического гиганта три дела по нарушению целого ряда экономических законов и правил, которые действуют в ЕС,