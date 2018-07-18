Еврокомиссия должна огласить решение о сумме штрафа, наложенного на корпорацию Google. В ЕС полагают, что поисковый гигант нарушил антимонопольное законодательство в деле использования операционной системы Android.
Новые санкции в отношении Google
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Новые санкции в отношении Google
Это вторые за последний год санкции в отношении Googlе. Корпорацию обязали заплатить почти два с половиной миллиарда евро за нарушение принципов конкуренции в отношении ряда товаров. Нынешний штраф может составить большую сумму из-за более широкого охвата сетевых пользователей. В общей сложности Еврокомиссия возбудила против технологического гиганта три дела по нарушению целого ряда экономических законов и правил, которые действуют в ЕС,