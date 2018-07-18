"Ещё не поздно спасти "брексит", - так считает бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Политик выступил с прощальной речью перед британским парламентом.
Джонсон призывает спасти "брексит"
Джонсон призывает спасти "брексит"
Свою отставку Джонсон объясняет несогласием с планом премьер-министра Терезы Мэй по выходу Великобритании из ЕС.
Борис Джонсон:
"Еще не поздно спасти "брексит". У нас пока есть время на переговоры, мы несколько раз меняли свою позицию и можем изменить её снова. Время есть. Если премьер-министр скорректирует свою позицию, тогда она сможет уверенно обеспечить наилучшие условия для "бексита", что сплотит партию, парламент и страну".
Джонсон раскритиковал план по выходу Британии из ЕС согласованный правительсвом 6 июля. По словам политика, документ предусматривает слишком большие уступки Брюсселю и противоречит воле, высказанной большинством британцев на референдуме.