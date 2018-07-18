Новый президентский самолет

Boeing подписал контракт на строительство новых самолетов, предназначенных для президента США. Сумма контракта составит свыше трех с половиной миллиардов долларов, учитывая скидку в один миллиард долларов, которую после длительных переговоров сделал концерн нынешней администрации. Переговоры шли с момента инаугурации Трампа. В них участвовал и Пентагон. Вступив в должность, Трамп в твиттере одернул оборонное ведомство, возмутившись ценой сделки и пригрозил вовсе аннулировать заказ.