Boeing подписал контракт на строительство новых самолетов, предназначенных для президента США. Сумма контракта составит свыше трех с половиной миллиардов долларов, учитывая скидку в один миллиард долларов, которую после длительных переговоров сделал концерн нынешней администрации. Переговоры шли с момента инаугурации Трампа. В них участвовал и Пентагон. Вступив в должность, Трамп в твиттере одернул оборонное ведомство, возмутившись ценой сделки и пригрозил вовсе аннулировать заказ.
Новый президентский самолет
Новый президентский самолет
Нынешний дизайн, включая президентскую печать в салоне и бело-голубую расцветку фюзеляжа, был разработан в эпоху Кеннеди, обустройством первого борта занималась первая леди.
Следующие президенты пользовались этими же бортами, а парк самолетов был полностью обновлен при Рональде Рейгане.
Нынешний первый борт, на котором перемещается Трамп, впервые поднялся в воздух в 87-м году.
В распоряжении Трампа есть и вертолеты, в большинстве "Сикорски", которые тоже в основном устарели и требуют замены.
Авиапарк хозяина Белого дома сегодня состоит из двух машин, созданных на базе Boeing 747- дальнемагистрального широкофюзеляжногосамолета.
Новые президентский борт должен быть доставлен заказчику в 2024-м году.