Беженцы-рестораторы

Рикардо Фигейра, Euronews: "Мы находимся на Mercado de Arroios, одном из старейших рынков Лиссабона. Он открылся в 1940 году. Несколько лет назад его отремонтировали. И теперь, помимо традиционных торговых лавок, здесь есть и рестораны. Один из них - особенный. Он называется Mezze, и управляет им неправительственная организация. Мы узнали, что все работающие здесь - сирийские беженцы. И нам было интересно попробовать их блюда. Сегодня они проводят семинар, где 13 человек учатся готовить блюда ближневосточной кухни. Итак, давайте продегустируем их и познакомимся с людьми, которые здесь работают" .

Алаа Алхарири, ассоциация "Pão a Pão": "Pão a Pão - это организация, созданная для помощи беженцам, приезжающим в Португалию в поиске работы. Mezze - наш первый проект. В этом ресторане и женщины, и молодые люди могут работать, как дома, готовить и предлагать наши блюда португальцам. Ассоциация была создана совершенно случайно. Мы ужинали вместе с нашими друзьями, Франциской и Ритой, и они спросили меня, чего мне больше всего не хватает вдали от родины, ведь я сирийка. И я ответила - хлеба. И тогда все присутствующие на ужине поняли, что у нас есть ответ на важный вопрос, и это стало хорошим стартом для нашего нового пути".

Фатима Вафа Ганем, шеф-повар: "Из-за войны мы покинули Сирию. Сначала мы отправились в Египет. Мы пробыли там 2 года и 8 месяцев. Затем мы сделали запрос в ООН и приехали в Португалию. В течение 10 месяцев мы контактировали с ООН. И однажды мой сын увидел на Facebook информацию об этом проекте и узнал об Алаа. Наш португальский учитель рассказал нам о новых возможностях. Затем мы связались с Франциской и открыли ресторан, и теперь мы независимы".

Рафат Дабах, менеджер: "Каждый раз, когда приходит новый клиент, я изучаю новое слово на португальском языке, я объясняю им что-то о нашей культуре, они рассказывают мне что-то о португальской, например, о еде, таким образом мы обмениваемся нашими культурами. И это гораздо больше, чем просто еда".

Фатима: "Итак, в качестве основного блюда у нас есть рис манди, затем курица мешави, таббуле, бабагануш и хумус".

Алаа Алхарири: "Вернемся ли мы в Сирию? Я думаю, что когда-нибудь, когда война закончится, мы откроем там ресторан Mezze. Но и обязательно сохраним этот. Конечно, моя первая родина - Сирия, вторая - Португалия. И я люблю эту страну".

Рикардо Фигейра, Euronews: "Итак, мы закончили первую часть - приготовление блюд, и собираемся перейти ко второй, самой приятной - дегустации. Я начну с хумуса с хлебом, который испекли участники этой мастерской. Всем - приятного аппетита или, как мы говорим на арабском языке: Sahau Hanna!"