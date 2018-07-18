Началось рассмотрение дела Оюба Титиева

Суд Чечни начал рассматривать по существу дело главы чеченского отделения организации "Мемориал" Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков. Правозащитнику может грозить до 10 лет лишения свободы.

Днем ранее стало известно о том, что комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович написала письмо генеральному прокурору России Юрию Чайке и попросила освободить Титиева. В документе, в частности, говорится, что, согласно экспертному заключению [Совета по правам человека при президенте России], "обвинения в хранении наркотиков в отношении Оюба Титиева были предъявлены “искусственно и незаконно” с целью фабрикации уголовного дела".

Кроме того, Миятович напомнила о предложении Совета по правам человека рассмотреть дело правозащитника за пределами Северного Кавказа (в начале июля Верховный суд Чечни отказал адвокатам Титиева в переносе рассмотрения дела в другой регион).

Комиссару ответил уполномоченный по правам человека в Чеченской республике Нурди Нухажиев. Он заявил, что Миятович "не совсем правильно понимает правовую систему России": "Прокурор не может освобождать или заключить под стражу, он надзирает за соблюдением законодательства".

Довольно эмоционально прокомментировал ситуацию министр республики по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров: "Сколько можно повторять, что чеченский народ кровно заинтересован в том, чтобы Оюб Титиев вышел невиновным в этой ситуации".

В среду слушания продолжались недолго. Почти сразу было объявлено, что заседание переносится на сутки, поскольку в зале суда отсутствовал один из адвокатов.

Оюб Титиев был задержан 9 января. Его обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере. По данным правоохранителей, как пишет ТАСС, в автомобиле правозащитника был обнаружен "пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов". Сам Оюб Титиев считает возбужденное против него дело сфальсифицированным.