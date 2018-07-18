Береговую охрану Ливии обвинили в нежелании спасать мигрантов

Правозащитная организация Proactiva Open Arms обвиняет береговую охрану Ливии в том, что та во время спасательной операции бросила в Средиземном море группу мигрантов. Активисты подняли на борт судна тела погибшей женщины и ребёнка, а также выжившую пассажирку затонувшей лодки. Теперь они направляются в Испанию и критикую власти Италии за решение закрыть свои порты для мигрантов.

В организации считают, что и ливийские, и итальянские власти делают недостаточно для спасения людей. «Мы знаем, мы сами видели, как работают ливийские патрули, — люди гибнут, люди тонут из-за их плохой подготовки, из-за того, что они не обеспечивают никакой безопасности. Они гораздо увереннее используют насилие и страх, нежели технологии спасения на воде», — говорит основатель Open Arms At Sea Оскар Кампс.

В береговой охране Ливии эти обвинения отвергают. «Оставлять людей умирать в море — это противоречит нашей вере, этике и обычаям», — говорится в официальном заявлении, которое опубликовано в Фейсбуке.

Итальянский депутат Эразмо Палаццотто предположил, что береговая охрана провела две операции в море. В ходе одной из них бросили в беде двух женщин с ребёнком, а другая была показательной и проходила в присутствии немецких журналистов.

Корреспондент телеканала RTL Надя Кривальд действительно отмечала, что береговая охрана спасла более сотни мигрантов, которые провели в море уже несколько дней без еды и воды. По словам журналиста, военные делали всё возможное для помощи людям, попавшим в бедствие на пути в Европу.