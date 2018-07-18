Обама: "Человеку свойственно видеть себя в другом"

Торжественной речью Барака Обамы на стадионе Wonderer в Йоханнесбурге стартовали в ЮАР праздничные мероприятия, приуроченные к столетию со дня рождения Нельсона Манделы.

Послушать, как первый чернокожий президент США отдает дань борцу с апартеидом и первому демократически избранному главе южноафриканского государства, собрались 10 тысяч человек, в том числе действующий президент Сирил Рамапоса.

Касаясь роли Манделы в свержении апартеида и в целом в борьбе за права человека в ХХ веке, Обама подчеркнул, что "дискриминация на основании расы, религии или пола" отрицает простую истину: человеку всегда было свойственно видеть себя в другом, разделять c ним мечты и стремления.

"Именно это позволяет обществу двигаться вперед, опираясь на талант, энергию и опыт самых разных людей, - заявил он далее. - Посмотрите на сборную Франции, которая только что стала Чемпионом мира по футболу! Эти ребята не очень-то напоминают галлов, на мой взгляд. Но все они - граждане Франции и французы".

Экс-президент США имел в виду, что из 23 членов французской сборной у четырнадцати африканские корни, а двое - Умтити и Манданда - родились соответственно в Камеруне и Демократической Республике Конго.

Нельсон Мандела и Барак Обама - стали олицетворением силы духа и борьбы с превратностями судьбы, заявила в свою очередь вдова Мадибы Граса Машел.