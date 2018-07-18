В Никарагуа противостояние между властями и оппозицией все больше начинает походить на полномасштабные военные действия.
Никарагуа: в ООН требуют остановить кровопролитие
Никарагуа: в ООН требуют остановить кровопролитие
С начала недели вооруженные столкновения охватили города Масайа на западе этой центральноамериканской страны. Проправительственные силы пытались разобрать воздвигнутые оппозицией баррикады, но встретили ожесточенный отпор. По меньшей мере 4 человека были убиты, в том числе один сотрудник полиции.
Рост числа жертв конфликта в Никарагуа вызывает обеспокоенность мирового сообщества. "Кровопролитие должно прекратиться и немедленно, - заявил представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл. - Полиция фактически потворствует вооруженным группировкам, которые творят беззаконие под предлогом поддержки правительства".
Республика Никарагуа погрузилась в пучину гражданского противостояния в апреле. Поводом к этому послужила предложенная президентом Даниэлем Ортегой реформа системы социального страхования.
Однако в стране, где четверть населения живет за чертой бедности, этот проект привел к массовым волнениям. В результате реформа была отозвана, но снизить накал страстей это не помогло. Оппозиция требует отставки президента Ортеги.
За три месяца жертвами противостояния в Никарагуа стали более 350 человек, свыше 2 тысяч получили ранения.