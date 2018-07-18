Мигранты "переключились" на Испанию

Испания в этом году потеснила Италию в списке стран, которые приняли наибольшее число мигрантов, устремляющихся в Европу по Средиземному морю. В то время, как на Апеннинский полуостров за первые шесть месяцев 2018 года попали 17827 нелегалов, в страну, расположившуюся на Пиренейском полуострове, прибыли 18016 человек. Такие данные опубликовала Международная организация по миграции. В мадридском отделении МОМ также добавляют, что около 3000 мигрантов пытались попасть в Испанию через африканские анклавы этой страны – Сеуту и Мелилью.

Представитель МОМ Джоэл Миллманн объясняет происходящее тем, что морской путь, связывающий Испанию с Марокко или Алжиром, намного более безопасен, чем маршрут, который выбирают мигранты, стремящиеся попасть в Италию. Согласно статистике, по пути в Испанию погибли 294 нелегалов, а в Италию – более 1100.