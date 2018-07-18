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Испания

Мигранты "переключились" на Испанию

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Мигранты "переключились" на Испанию

Мигранты "переключились" на Испанию
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Испания в этом году потеснила Италию в списке стран, которые приняли наибольшее число мигрантов, устремляющихся в Европу по Средиземному морю. В то время, как на Апеннинский полуостров за первые шесть месяцев 2018 года попали 17827 нелегалов, в страну, расположившуюся на Пиренейском полуострове, прибыли 18016 человек. Такие данные опубликовала Международная организация по миграции. В мадридском отделении МОМ также добавляют, что около 3000 мигрантов пытались попасть в Испанию через африканские анклавы этой страны – Сеуту и Мелилью.

Представитель МОМ Джоэл Миллманн объясняет происходящее тем, что морской путь, связывающий Испанию с Марокко или Алжиром, намного более безопасен, чем маршрут, который выбирают мигранты, стремящиеся попасть в Италию. Согласно статистике, по пути в Испанию погибли 294 нелегалов, а в Италию – более 1100.

По данным МОМ, поток мигрантов в Италию сократился на 80% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Тогда на итальнянских берегах высадились более 93 тысяч нелегалов. Римское отделение Международной организации по миграции также представило свою статистику, согласно которой почти пятая часть мигрантов, которые прибыли на Апеннинский полуостров, родом из Туниса. Следом идут Эритрея, Судан, Нигерия и Кот-д’Ивуар.

Полтора месяца назад к власти в Италии пришли популисты. Новый глава МВД Маттео Сальвини сразу заявил, что его страна ужесточит миграционную политику. Смена власти произошла и в Испании. Пост премьер-министра занял социалист Педро Санчес, который в середине июне разрешил кораблю "Аквариус" с 600 мигрантами на борту пришвартоваться в порту Валенсии.