Известный предприниматель и изобретатель Илон Маск извинился за то, что назвал педофилом британского дайвера Верна Ансуорта, который участвовал в операции по спасению детей из пещеры в Таиланде.
Илон Маск принес извинения
Илон Маск принес извинения
Ансуорт живет в Таиланде. Он был одним из первых, кто обнаружил, где именно в пещере находятся дети, и помог собрать международную команду специалистов по спелеодайвингу.
Маск опубликовал твит с оскорбительным высказыванием 15 июля, но вскоре стер его, когда в СМИ поднялась шумиха.
Предприниматель заверил, что назвал дайвера педофилом сгоряча, поскольку тот позволил себе публично подвергнуть критике план Маска по спасению детей с помощью минисубмарины.
Аппарат был доставлен в Таиланд, но так и не был задействован, поскольку опытные дайверы, руководившие операцией, усмонились, что минисубмарина сможет проплыть хотя бы 50 метров в затопленной пещере.
Верн Ансуорт тогда прямо заявил, что это "PR-ход" со стороны Маска и посоветовал предпринимателю "засунуть свою субмарину куда подальше". По мнению дайвера момент для подобных инициатив был выбран неудачно, поскольку на кону стояли жизни 12 детей и их тренера.
Отметим, что вскоре после обнаружения все узники затопленной пещеры были успешно доставлены на поверхность 2 июля.
Пока неизвестно, примет ли Ансуорт извинения. Ранее британский дайвер заявил, что обдумывает возможность подачи судебного иска против Илона Маска.