Мигранты погибли у берегов Кипра

У побережья северного Кипра в результате кораблекрушения погибли не менее 19 нелегальных мигрантов, около 30 человек числятся пропавшими без вести. Спасти удалось 105 человек, все они доставлены в турецкую провинцию Мерсин. Большинство мигрантов — граждане Сирии, которые пытались добраться до Европы. В поисково- спасательной операции принимали участие подразделения береговой охраны Турции и непризнанной Турецкой республики Северного Кипра.