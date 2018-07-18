У побережья северного Кипра в результате кораблекрушения погибли не менее 19 нелегальных мигрантов, около 30 человек числятся пропавшими без вести. Спасти удалось 105 человек, все они доставлены в турецкую провинцию Мерсин. Большинство мигрантов — граждане Сирии, которые пытались добраться до Европы. В поисково- спасательной операции принимали участие подразделения береговой охраны Турции и непризнанной Турецкой республики Северного Кипра.
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Мигранты погибли у берегов Кипра
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Мигранты погибли у берегов Кипра
Причины произошедшего выясняются. Турецкие СМИ сообщают, что на радарах береговых служб судно появилось во вторник вечером и к утру среды оно затонуло. В Средиземном море наблюдается штиль и нет волн, в связи с чем проверяются различные версии, в том числе о намеренном затоплении лодки.
По данным Международной организации по миграции, средиземноморский маршрут миграции в Европу остается самым опасным — с начала года погибли или пропали без вести почти 1500 человек.