Новый шпионский скандал?

Между США и Россией разгорается новый скандал. В Соединенных Штатах задержана россиянка Мария Бутина, которую обвиняют в том, что она пыталась наладить связи с американцами и "проникнуть в организации, имеющие влияние на американскую политику". Об этом говорится на сайте Министерства юстиции США. При этом как иностранный агент она не была зарегистрирована. В понедельник Бутина предстала перед окружным судом округа Колумбия, под стражей ее оставили до следующих слушаний. Россиянке может грозить до 5 лет лишения свободы.

Как говорится в заявлении, с 2015 и до по меньшей мере февраля 2017 года Бутина работала под руководством высокопоставленного российского чиновника, который в прошлом занимал должность в Совете Федерации, а позже перешел на работу в Банк России. Сейчас этот чиновник находится в санкционном списке США. Как предполагается, имеется в виду заместитель председателя Банка России и бывший член Совета Федерации Александр Торшин.

С заявлением уже выступил адвокат Бутиной Роберт Дрисколл: "Обвинения представлены как некий сговор, цель которого - нарушить закон о регистрации иностранных агентов. А в действительности описан "сговор", цель которого – устроить дружеский ужин в ресторане "Бистро Бис" с группой американцев и россиян, чтобы обсудить отношения двух стран. Это вряд ли удивительный поступок для российской студентки, изучающей международные отношения и живущей в Вашингтоне".

Ситуацию прокомментировал также первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин: "Очевидно, что арест россиянки связан с итогами встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, и те самые службы, которые перед встречей пытались её сорвать, объявив о 12 ГРУшниках, сейчас обвиняют эту девушку". Депутат уверен, что будут и другие "подобные случаи", поскольку сейчас "идёт борьба за право определять вектор внешней политики в Соединённых Штатах".

Ранее газета The New York Times писала, что замглавы Банка России Александр Торшин и его бывшая помощница Мария Бутина в преддверии выборов в США пытались организовать тайную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Американское СМИ ссылается на "нескольких людей, знакомых с этим делом".

Уроженка Барнаула Мария Бутина известна в России как основательница организации "Право на оружие", выступающей за расширение прав на ношение короткоствольного нарезного оружия. В США Бутина въехала в 2016 году по студенческой визе. Недавно она окончила Американский университет в Вашингтоне, получив степень магистра в области международных отношений.