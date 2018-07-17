В Волгограде начался ремонт стадиона, который был построен к Чемпионату мира по футболу и серьёзно пострадал во время сильных дождей в последний день турнира. Потоки воды размыли склоны и откосы, со стороны Волги разрушен променад. Затоплены и внутренние помещения комплекса на нижнем ярусе арены, — сообщили в компании-заказчике строительства «Спорт-Инжиниринг». Там называют ущерб от непогоды «незначительным».
Новой "Волгоград-Арене" понадобился ремонт после ливней
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Новой "Волгоград-Арене" понадобился ремонт после ливней
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Стадион обещают привести в порядок к 22 июля, чтобы он мог принять матч Футбольной национальной лиги. Встречу переносить не стали. Подрядчик подчёркивает, что поле не пострадало, хотя дожди привели к серьёзным подтоплениям в городе.
«Волгоград-Арену» построили на месте старого стадиона специально для Чемпионата мира. Стоимость комплекса на 45 тысяч зрителей превысила четверть миллиарда долларов США.