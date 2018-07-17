Новой "Волгоград-Арене" понадобился ремонт после ливней

В Волгограде начался ремонт стадиона, который был построен к Чемпионату мира по футболу и серьёзно пострадал во время сильных дождей в последний день турнира. Потоки воды размыли склоны и откосы, со стороны Волги разрушен променад. Затоплены и внутренние помещения комплекса на нижнем ярусе арены, — сообщили в компании-заказчике строительства «Спорт-Инжиниринг». Там называют ущерб от непогоды «незначительным».