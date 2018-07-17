Любоваться извержением вулкана лучше на расстоянии. Это в понедельник утром в очередной раз подтвердили туристы, которые на прогулочном катере решили подплыть поближе к Килауэа.
Любоваться вулканом лучше на расстоянии
Любоваться вулканом лучше на расстоянии
Любители гавайской экзотики и глазом не успели моргнуть, как фрагмент лавы обрушился на крышу катера, прожег в ней внушительную дыру, а также повредил перила на одном из бортов.
23 человека пострадали, у одной из туристок перелом ноги. Четверо были госпитализированы.
"Некоторые куски лавы пролетели над нами всего в нескольких стах метров, - рассказывает очевидец Икаика Калама, - часть из них обрушилась на судно. Самый большой кусок прожег крышу и упал прямо на пассажиров".
Пострадавшему катеру компании "Lava Ocean Tours" предстоит ремонт. На острове Гавайи три турфирмы предлагают желающим полюбоваться вулканом поближе.
Извержение Килауэа началось 3 мая, с тех пор на острове действует чрезвычайное положение.