Частица "не" подвела Трампа

«Я хотел бы прояснить на всякий случай. В ключевой части моего замечания я сказал "следует" вместо "не следует". Предложение должно звучать так: "Я не вижу, почему мне не следует верить или почему не следует считать, что это Россия". Я повторю ещё раз: я сказал тогда "следует" вместо "не следует"».

("I would like to clarify, just in case it wasn't... (clear). In a key sentence in my remarks I said the word 'would' instead of 'wouldn't'. The sentence should have been 'I don't see any reason why I wouldn't, or why it wouldn't, be Russia. Just to repeat it, I said the word 'would' instead of 'wouldn't'".)

В ходе выступления по итогам переговоров в Хельсинки Трамп говорил о необходимости наладить отношения с Россией и вместе решать глобальные проблемы. Он вновь заявил, что, несмотря на дело о российском вмешательстве в выборы, стал главой государства исключительно благодаря своей избирательной кампании. Крупные американские газеты на следующий день вышли с заголовками о победе Путина и о «предательстве» президента.