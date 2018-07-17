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Трамп раскритиковал американские СМИ

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Трамп раскритиковал американские СМИ

Трамп раскритиковал американские СМИ
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REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на средства массовой информации, которые он называет распространителями уток или "фейк-ньюс", за плохое освещение его европейского турне. Он посетовал в "Твиттере", что СМИ не заметили, что на саммите НАТО члены альянса под давлением американского президента заплатить 33 млрд долларов за оборону, встреча же с президентом России была еще более успешной.

Хотя у меня была великолепная встреча с НАТО, которая принесла нам огромные деньги, а встреча с Владимиром Путиным была даже еще лучше, к сожалению, СМИ об этом не говорят – фейк-ньюс совсем посходили с ума.

На саммите НАТО Трамп потребовал, чтобы страны альянса не только выполняли обязательство о повышении военных расходов, большая часть которых идет на закупку американского оружия, до 2% ВВП, но и увеличили их до 4%. Продуктивный же диалог с Россией, по словам Трампа, служит интересам не только двух стран, но и всего мира, так как речь идет о двух крупнейших ядерных державах. Но у себя на родине после Хельсинкского саммита Трамп был фактически обвинён в национальном предательстве.

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