Сирийская армия продолжает успешно развивать наступление в провинции Деръа на юго-западе Сирии. Они взяли под контроль стратегически важную высоту Аль-Харра, после чего удерживавшие здесь позиции группировки "Тахрир аш-Шам" (в прошлом – "Ан-Нусра", сирийская ветвь "Аль-Каиды") и "Свободная сирийская армия" согласились сложить оружие.
Сирийская армия приближается к Голанам
Сирийская армия приближается к Голанам
Сотням боевиков и членам их семей, отказавшимся участвовать в политическом процессе примирения, были предоставлены автобусы, на которых они покинули территорию Сирии.
Ситуация в Сирии обсуждалась накануне на американо-российском саммите в Хельсинки. Владимир Путин, президент РФ: "После завершения окончательного разгрома террористов на юго-западе Сирии, в так называемой южной зоне, ситуация на Голанских высотах должна быть приведена в полное соответствие с соглашением 1974 года о разъединении израильских и сирийских войск".
Израиль приветствовал обязательство уважать линию разграничения 1974 г., но продолжает высказывать озабоченность близостью к своей границе союзников Ирана из ливанской вооруженной группировки "Хезболлах", воюющих на стороне сирийского правительства.