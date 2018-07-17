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Украина

Порошенко опасается нападения России

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Порошенко опасается нападения России

Порошенко опасается нападения России
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В Черном море проходят совместные военно-морские учения Украины и НАТО Sea Breeze 2018. С ходом манёвров ознакомился украинский президент Пётр Порошенко.

Во время своего визита он заявил, что опасается военного нападения со стороны России. По словам Порошенко, Россия незаконно останавливает и досматривает суда, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив.

Президент Украины Пётр Порошенко:

"Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать Украину на Азовском море, осуществить эскалацию напряженности, не исключено — провести военную атаку на Мариуполь, через который осуществляется экспорт продукции черной металлургии Украины, совершить атаки на другие порты Азовского моря".

В учениях принимают участие 19 стран, более 2 тысяч военнослужащих, около 30 кораблей и судов, а также летательные аппараты. Участники учений отрабатывают задачи по планированию и ведению морских операций в соответствии со стандартами НАТО.