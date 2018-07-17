В Черном море проходят совместные военно-морские учения Украины и НАТО Sea Breeze 2018. С ходом манёвров ознакомился украинский президент Пётр Порошенко.
Порошенко опасается нападения России
Порошенко опасается нападения России
Во время своего визита он заявил, что опасается военного нападения со стороны России. По словам Порошенко, Россия незаконно останавливает и досматривает суда, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив.
Президент Украины Пётр Порошенко:
"Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать Украину на Азовском море, осуществить эскалацию напряженности, не исключено — провести военную атаку на Мариуполь, через который осуществляется экспорт продукции черной металлургии Украины, совершить атаки на другие порты Азовского моря".
В учениях принимают участие 19 стран, более 2 тысяч военнослужащих, около 30 кораблей и судов, а также летательные аппараты. Участники учений отрабатывают задачи по планированию и ведению морских операций в соответствии со стандартами НАТО.