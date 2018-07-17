Хамовнический суд Москвы признал виновными лидера арт-группы "Война" Петра Верзилова, а также команду Pussy Riot - Веронику Никульшину, Ольгу Карачеву и Ольгу Пахтусову. Все они выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии.
Pussy Riot снова в тюрьме
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Pussy Riot снова в тюрьме
Каждый получил 15 суток административного ареста.
Столичная полиция возбудила административное дело по обвинению в "незаконном ношении форменной одежды".
Участники группы заявили, что их акция была призвана обратить внимание на ситуацию с отсутствием в России правового государства и с тем, что "любой полицейский может просто ворваться в твою жизнь человека в России".
Акция была названа "Милиционер вступает в игру" , она была приурочена к годовщине смерти поэта Дмитрия Пригова.