Танцы, расширяющие возможности тела

Международный фестиваль танца в греческом городе Каламате – важное событие в мире современной хореографии. Здесь собираются профессионалы международного уровня. На фестивале представлены акробатические, уличные и классические танцы.

Линда Капетания, артистический директор:

"В этом году форум посвящен неограниченному потенциалу человеческого тела. Мы пригласили различных танцоров, артистов, чтобы показать, как они расширяют возможности человека. Чтобы вдохновить молодое поколение танцоров и зрителей, мы должны были привлечь артистов, чье исполнительское мастерство смогло бы затронуть, мотивировать и помочь двигаться дальше".

Это постановка бельгийского хореографа Вима Вандекебуса. Танцоры группы Ultima Vez стирают границы между зрителем и артистом.

Вим Вандекебус, хореограф:

"Артистический мир закрыт как кокон. Люди покупают билеты, приходят в театр, и даже если им не нравится, они остаются до конца представления. Здесь же ты сразу чувствуешь, когда зрителю не нравится постановка, потому что он уходит. Но если людям нравится представление, они это тоже показывают. Мы не строим огромных зданий с мягкими креслами и прекрасным обзором сцены, но зато мы приближаемся к зрителю".

Йоргас Митропулос, Евроньюс:

"Десять дней, наполненных танцами. Международный хореографический фестиваль в Каламате покажет в этом году почти 30 представлений из 15 стран, мастер-классы и внепрограммные мероприятия. На первые три дня все билеты были распроданы. Организаторы ожидают, что зритель проявит такой же интерес и в предстоящие дни".