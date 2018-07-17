В Италии арестовано свыше тридцати человек, все они, как предполагается, могут входить в преступный клан, названный по фамилии его босса "Казамоника". В розыске находятся еще шестеро.
Удар по мафии в Риме
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Удар по мафии в Риме
Все задержанные обвиняются в контрабанде наркотиков, рэкете и в нелегальном ростовщичестве. Как отмечают СМИ, нынешняя операция - первая, когда выносится обвинения мафиозной семьей Казамоника, которая контролировала, по мнению юстиции, свыше 40 лет криминальную деятельность на юге итальянской столицы, и в столичной области.
Аресты были проведены в Риме и в провинции Реджо-ди-Калабрия. В числе арестованных есть и Джузеппе Казамоника, которого считают "крестным отцом" клана.