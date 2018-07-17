Нижняя палата британского парламента с крошечным перевесом в шесть голосов отвергла поправку к биллю по брекситу, который призван будет регулировать торговые отношения Британии и ЕС. Против принятия поправки, которая сохраняла Соединенное королевство в таможенном союзе государств объединенной Европы, проголосовали 307 депутатов, за - 301.
Новая победа Терезы Мэй
Новая победа Терезы Мэй
Данная поправка, предложенная консерваторами Хаммондом и Морган в случае ее одобрения представляла политическую опасность для правительства Мэй, которое намеревается выйти из таможенного союза.
Закон, призванный регулировать все, что так или иначе касается торговых отношений с ЕС, был принят в третьем чтении, и отправлен на рассмотрение и последующее голосование в палату лордов.
На протяжении последних двух недель те, кто не согласен с линией премьера Мэй, которую она занимает в переговорах о разводе с ЕС, вынуждены уходить в отставку. Два наиболее убежденных и влиятельных евроскептика Дэвид Дэвис и Борис Джонсон лишились министерских кресел.
Договор, который аннулирует членство Британии в ЕС, должен быть ратифицирован парламентом страны, сама дата официального ухода Соединенного королевства из Евросоюза назначена на 29 мая 2019-го года.