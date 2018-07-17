Новая победа Терезы Мэй

Нижняя палата британского парламента с крошечным перевесом в шесть голосов отвергла поправку к биллю по брекситу, который призван будет регулировать торговые отношения Британии и ЕС. Против принятия поправки, которая сохраняла Соединенное королевство в таможенном союзе государств объединенной Европы, проголосовали 307 депутатов, за - 301.