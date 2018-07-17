Новая работа Диего Марадоны

У Марадоны - большие планы как в отношении команды, так и в отношении своей новой работы. О том, с кем он собирается встретиться, он заявил на пресс-конференции.

"Я знаком с очень многими лидерами. Прекрасно помню свои знакомства с Фиделем Кастро, с Уго Чавесом, с Николасом Мадуром, с Даниэлем Ортегой, с Раулем Альфонсином, с Муаммаром Каддафи, я недавно встречался с Путиным, и я с удовольствием познакомлюсь с Александром Лукашенко.

Футболки с 10-м номером, под которым он играл за Аргентину, по-прежнему пользуются спросом. Желающих сделать селфи с Марадоной или получить у него автограф было множество, но в конце концов нынешний брестский динамовец решил все таки отправиться на свою новую работу на своем персональном автомобиле.