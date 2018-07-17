Работники одного из крупнейших сетевых ритейлеров Amazon начали трехдневную забастовку; главное их требование - улучшение условий труда и более справедливая его оплата.
Бастует европейский Amazon
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Бастует европейский Amazon
Выступление трудящихся было назначено на те же дни, что Amazon проводит свою ежегодную промо-акцию, и чистый доход компании превосходит даже тот, что приходится на так называемую "черную пятницу".
Забастовка охватывает такие европейские страны, как Германия, Испания и Польша.
Сотрудники Amazon говорят, что их постоянными спутниками на рабочем месте стали жажда (нет времени на то, чтобы сделать несколько глотков воды), стресс и травмы.
Менеджмент европейского сегмента Amazon эти обвинения отвергает.