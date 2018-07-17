"Шёлковый путь-2018": к старту готовы!

Маршрут международного ралли "Шёлковый путь-2018" будет состоять из семи спецучастков общей протяжённостью около 2500 километров. В ралли-марафоне участники соревнуются в двух категориях – внедорожников и грузовиков. Старт будет дан в Астрахани 20 июля, а финишируют спортивные экипажи 27 июля на Красной площади в Москве. Сбалансированный, но жесткий маршрут, который начнется на юге России, станет серьезным испытанием как для техники, так и для людей. Астраханские пески, бескрайние поволжские и калмыцкие степи: здесь лишь красота пейзажей в какой-то степени будет компенсировать участникам трудности внедорожного маршрута. По словам заместителя директора ралли "Шелковый путь", в этом году соревнования будут очень тяжелыми.