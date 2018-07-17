Маршрут международного ралли "Шёлковый путь-2018" будет состоять из семи спецучастков общей протяжённостью около 2500 километров. В ралли-марафоне участники соревнуются в двух категориях – внедорожников и грузовиков. Старт будет дан в Астрахани 20 июля, а финишируют спортивные экипажи 27 июля на Красной площади в Москве. Сбалансированный, но жесткий маршрут, который начнется на юге России, станет серьезным испытанием как для техники, так и для людей. Астраханские пески, бескрайние поволжские и калмыцкие степи: здесь лишь красота пейзажей в какой-то степени будет компенсировать участникам трудности внедорожного маршрута. По словам заместителя директора ралли "Шелковый путь", в этом году соревнования будут очень тяжелыми.
"Шёлковый путь-2018": к старту готовы!
Сейчас воспроизводится:
"Шёлковый путь-2018": к старту готовы!
Фредерик Лекиен: "Гонка будет сложной, из-за маршрута, дюн, песка, степи... Трудно будет также, потому что навигация очень, очень тяжелая. Уровень сложности растет с каждым днем, и это хорошо для гонки".
В ралли "Шёлковый путь" 2018 года примут участие лучшие ралли-рейдовые пилоты. Некоторые из них впервые примут участие в этой гонке, и никто из них ранее не одерживал здесь победу. Один из новичков – победитель "Дакара" 2014 года Нани Рома из команды X-raid.
К скорому старту ралли "Шелковый путь" все готово.