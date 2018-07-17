В Никарагуа прошли похороны новых жертв столкновений между участниками уличных протестов с полицией. В воскресенье погибли как минимум 10 человек.
Правительство Никарагуа под огнём критики
Правительство Никарагуа под огнём критики
Во вторник 13 стран Латинской Америки призвали никарагуанское правительство принять меры для прекращения насилия на улицах, жертвами которого с апреля стали свыше 300 человек. С аналогичным призывом выступило управление Верховного комиссара ООН по правам человека. По данным его официального представителя Руперта Колвилла, "в подавляющем большинстве случаев" ответственность за насилие лежит на "государстве и проправительственных вооруженных элементах".
Протесты, переросшие в беспорядки, вспыхнули в Никарагуа три месяца назад из-за повышения страховых отчислений на фоне понижения пенсий. Президент Даниэль Ортега отменил реформу, но протесты после этого не прекратились, а только усилились.