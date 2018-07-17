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Никарагуа

Правительство Никарагуа под огнём критики

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Правительство Никарагуа под огнём критики

Правительство Никарагуа под огнём критики
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REUTERS/Oswaldo Rivas
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В Никарагуа прошли похороны новых жертв столкновений между участниками уличных протестов с полицией. В воскресенье погибли как минимум 10 человек.

Во вторник 13 стран Латинской Америки призвали никарагуанское правительство принять меры для прекращения насилия на улицах, жертвами которого с апреля стали свыше 300 человек. С аналогичным призывом выступило управление Верховного комиссара ООН по правам человека. По данным его официального представителя Руперта Колвилла, "в подавляющем большинстве случаев" ответственность за насилие лежит на "государстве и проправительственных вооруженных элементах".

Протесты, переросшие в беспорядки, вспыхнули в Никарагуа три месяца назад из-за повышения страховых отчислений на фоне понижения пенсий. Президент Даниэль Ортега отменил реформу, но протесты после этого не прекратились, а только усилились.

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