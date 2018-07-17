MH17: Четыре года поиска виновных

Евросоюз призывает Россию признать ответственность за гибель пассажиров и членов экипажа «Боинга» малайзийских авиалиний, сбитого в небе над Донбассом четыре года назад. В заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини сказано, что Москва должна приложить все усилия, чтобы назвать имена людей, виновных в нападении на авиалайнер.

Австралия и Нидерланды, тем временем, выражают надежду начать диалог с Москвой об обстоятельствах, которые привели к гибели 298 человек. Ранее эти страны возложили на Россию ответственность за взрыв Боинга. Они основывались на выводах международной следственной группы, по данным которой, лайнер был сбит из ракетной установки, принадлежавшей российской части ПВО и доставленной на территорию, подконтрольную противникам Киева.