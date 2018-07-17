Япония-ЕС: Что будет с ратификацией?

Соглашение о свободной торговле Японии и Евросоюза подписано, но его реализация поднимает множество вопросов, которые могут стать предметом острого политического обсуждения и в ЕС, и в Стране восходящего солнца. Корреспондент Euronews в Токио Крис Бёрнс объясняет:

«Об этом документе говорят как о крупнейшем торговом соглашении: оно затрагивает интересы 600 миллионов потребителей в Европе и Японии, урезая пошлины на 90%. Во время подписания договора здесь, в Токио, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что он рассчитывает на обоюдное увеличение объёмов торговли примерно на четверть. Премьер Японии Снидзо Абэ отметил, что благодарен этому соглашению за создание более понятных условий работы японских автопроизводителей, например, с Великобританией.

Я спросил Абэ, Юнкера и председателя Европейского Совета Дональда Туска: а что с ратификацией? Ведь дальнейший путь соглашения может быть непростым, чтобы его ратифицировать надо будет завоевать сердца и умы людей, которые опасаются за свои рабочие места, за свой бизнес, оказавшийся под угрозой из-за снижения пошлин. Туск ответил, что без этого соглашения будет ещё хуже: альтернативой могло бы стать увеличение пошлин и взаимных ограничений. Синдзо Абэ сказал, что это соглашение предусматривает защиту и поддержку малых и средних предприятий, а Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что договор будет полезен не только работникам, он важен и для окружающей среды, и для здравоохранения, и для потребителей».