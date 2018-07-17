Иран верит в ЕС и не верит в США

Иран обжаловал в Международном суде ООН возобновление американских санкций. Исламская республика просит приостановить действие ограничений на время разбирательства о судьбе «ядерной сделки». Тегеран, тем временем, всё больше разворачивается в сторону ЕС и рассчитывает на сотрудничество с Брюсселем. Об отношениях с Евросоюзом в интервью Euronews рассказал глава МИД Ирана Мохаммад-Джавад Зариф:

«От европейцев нам нужны не только политические решения, которые они уже приняли. Теперь мы хотим увидеть, как эти меры будут работать в реально жизни, не просто на бумаге, не просто в виде слов, а в банковском секторе, в инвестициях, в энергетике, в транспорте, в малом и среднем бизнесе.

Я думаю, в целом Европа недооценивает свои возможности и своё влияние, мы полагаем, что она должна быть активнее в решении проблем мира, региональной и глобальной безопасности, а также в развитии международного сотрудничества и диалога».

Зариф прокомментировал в интервью Euronews сообщения о хельсинкских договорённостях президента России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о ситуации в Сирии. Он ставит под сомнение роль Вашингтона в урегулировании конфликта:

«У нас хорошие связи и хорошо налаженное взаимодействие с Россией и сирийским правительством, и мы продолжим эту работу. Наша задача здесь ясна, это борьба с терроризмом и экстремизмом, — это и наша задача, и задача Российской Федерации.

Теперь если президент Трамп хочет продемонстрировать свои достижения в этой борьбе, то ему следует также взять ответственность за поддержку ИГИЛ, а ведь этим США и их союзники занимались всё время.

То, что американское оружие было обнаружено в руках игиловцев и у других экстремистских организаций, — это задокументированный факт, зафиксированный в западных источниках. Я думаю, мы должны взглянуть правде в глаза: терроризм и экстремизм побеждает сирийский народ и те, кто работают с народом Сирии».

Иран ранее неоднократно обвинял США в нарушении международного законодательства в Сирии и, в частности, требовал вывести с сирийской территории американские войска. Вашингтон обвинял Тегеран в дестабилизации ситуации в регионе.