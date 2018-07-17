После четырёх лет переговоров Евросоюз и Япония подписали соглашение, которое должно упростить финансово-экономические отношения между сторонами и снять почти все таможенные барьеры. Благодаря соглашению будет создано пространство свободной торговли, на территории которого производится 30% всего мирового ВВП.
ЕС и Япония подписали соглашение о свободной торговле
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ЕС и Япония подписали соглашение о свободной торговле
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Дональд Трамп, председатель Европейского совета: "С политической точки зрения это луч света в тёмном царстве международных отношений. Мы посылаем ясный сигнал, что на нас можно рассчитывать, мы предсказуемы – и Япония, и ЕС – предсказуемы и ответственны".
В ближайшее годы в торговле между Японией и ЕС будут отменены 99% тарифов. Исключение будет сделано, в частности, для японских производителей риса - которые по-прежнему будут защищены от иностранных конкурентов.