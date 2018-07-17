Срочная новость

Срочная новость

Франция

ЕСПЧ вынес решение по делу Анны Политковской

Сейчас воспроизводится:

ЕСПЧ вынес решение по делу Анны Политковской

ЕСПЧ вынес решение по делу Анны Политковской
Размер текста Aa Aa

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию семье убитого обозревателя «Новой Газеты» Анны Политковской за нарушение требований статьи о праве на жизнь. В решении ЕСПЧ сказано, что российские власти не смогли обеспечить качественное расследование гибели журналиста: разбирательство было затянутым и неэффективным, не проверена должным образом версия о причастности к преступлению сотрудников ФСБ и чиновников Чеченской республики, заказчик не найден. В качестве компенсации Россия обязана выплатить четырём заявителям в общей сложности 20 тысяч евро.

Представители семьи Политковской говорят о победе в иске против государства. В российском Минюсте, в свою очередь, подчёркивают, что ЕСПЧ не признал власти виновными непосредственно в гибели журналиста и даже усмотрел «ощутимые результаты» работы следователей. Адвокат Карина Москаленко возмущена такой трактовкой решения суда.

Автор многочисленных резонансных публикаций о ситуации в Чечне Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома в центре Москвы 7 октября 2006. Организатором нападения суд признал чеченского бизнесмена Лом-Али Гайтукаева, кроме него по делу осуждены ещё пять человек, в том числе теперь уже бывший сотрудник полиции Дмитрий Павлюченков.