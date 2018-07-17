ЕСПЧ вынес решение по делу Анны Политковской

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию семье убитого обозревателя «Новой Газеты» Анны Политковской за нарушение требований статьи о праве на жизнь. В решении ЕСПЧ сказано, что российские власти не смогли обеспечить качественное расследование гибели журналиста: разбирательство было затянутым и неэффективным, не проверена должным образом версия о причастности к преступлению сотрудников ФСБ и чиновников Чеченской республики, заказчик не найден. В качестве компенсации Россия обязана выплатить четырём заявителям в общей сложности 20 тысяч евро.

Представители семьи Политковской говорят о победе в иске против государства. В российском Минюсте, в свою очередь, подчёркивают, что ЕСПЧ не признал власти виновными непосредственно в гибели журналиста и даже усмотрел «ощутимые результаты» работы следователей. Адвокат Карина Москаленко возмущена такой трактовкой решения суда.

Автор многочисленных резонансных публикаций о ситуации в Чечне Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома в центре Москвы 7 октября 2006. Организатором нападения суд признал чеченского бизнесмена Лом-Али Гайтукаева, кроме него по делу осуждены ещё пять человек, в том числе теперь уже бывший сотрудник полиции Дмитрий Павлюченков.