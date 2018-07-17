В Японском море обнаружен затонувший в 1905 году крейсер "Дмитрий Донской". Как сообщает южнокорейское агентство "Ренхап", корабль был найден на глубине 434 метра в 1,3 километра от острова Уллындо. В сообщении говорится, что на судне обнаружены многочисленные пробоины от японских снарядов, но палуба по-прежнему в хорошем состоянии.
А есть ли сокровища?
А есть ли сокровища?
Крейсер "Дмитрий Донской" входил в состав Российского императорского флота и участвовал в русско-японской войне 1904-1905 годов. Затонул он в мае 1905 года в ходе Цусимского сражения, перед этим успев прикрыть собой легендарную "Аврору". Судно направлялось во Владивосток, но его нагнали японские крейсеры. Команда "Дмитрия Донского" вступила в неравный бой. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж удалось доставить на берег, а сам крейсер было решено затопить. Флаги спущены так и не были: русские военные отказались сдаваться японцам.
Агентство "Интерфакс" рассказал легенду, согласно которой на борту "Дмитрия Донского" может находиться ценнейший груз – ящики с золотом, стоимость которого сегодня оценивается в 130 миллиардов долларов. Компания Shinil Group, которая организовала поиски крейсера, надеется поднять корабль на поверхность, чтобы проверить, вымышленная это история или все-таки нет.