А есть ли сокровища?

В Японском море обнаружен затонувший в 1905 году крейсер "Дмитрий Донской". Как сообщает южнокорейское агентство "Ренхап", корабль был найден на глубине 434 метра в 1,3 километра от острова Уллындо. В сообщении говорится, что на судне обнаружены многочисленные пробоины от японских снарядов, но палуба по-прежнему в хорошем состоянии.