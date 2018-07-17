Избирательная комиссия Великобритании оштрафовала на 61 тыс. фунтов стерлингов движение Vote Leave, агитировавшее за выход королевства из Евросоюза в преддверии референдума по этому вопросу в 2016 году, за нарушения правил проведения кампании.
Агитаторы за "брексит" оштрафованы
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Агитаторы за "брексит" оштрафованы
Расследование показало, что Vote Leave не придерживалось установленных законом ограничений в отношении расходов на кампанию.
"Vote Leave должно было потратить 7 млн фунтов, но избирательная комиссия обнаружила достаточные свидетельства совместной работы с другой организацией, BeLeave, в результате чего было потрачено на полмиллиона фунтов больше".
В мае избирком оштрафовал другую организацию, агитировавшую за "Брексит", Leave EU, на 70 тысяч фунтов за многочисленные нарушения в ходе кампании. Эту организацию поддерживал лидер Партии независимости Соединённого королевства Найджел Фараж.