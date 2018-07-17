Безос - самый богатый человек в современной истории

Глава Amazon Джефф Безос, чье состояние достигло отметки в 150 миллиардов долларов, стал самым богатым человеком в современной истории. Ранее это звание носил президент Microsoft Билл Гейтс: в 1999 году на его счету было около 100 миллиардов долларов, что сегодня с учетом инфляции, как пишет Bloomberg, было бы равно 149 миллиардам.

Сейчас состояние Безоса примерно на 50 миллиардов больше, чем у Гейтса, который занимает вторую строчку в списке богатейших людей. При этом, как отмечает Bloomberg, глава Microsoft мог бы обогнать Безоса, если бы не отдавал столько денег на благотворительность: 1996 года он пожертвовал почти 700 млн акций Microsoft и 2,9 млрд долларов наличными.

Состояние Безоса превышает ВВП некоторых стран. Так, например, в прошлом году Всемирный банк оценивал размер ВВП Болгарии в $143,85 млрд, что примерно на семь миллиардов меньше, чем состояние Безоса. Более того, капитал основателя Amazon превышает внутренний валовой продукт Грузии, Эстонии, Армении и Монголии вместе взятых.

Но все же Безосу еще есть, куда стремиться. В начале 20 века состояние Джона Рокфеллера было равно 2% ВВП США. Чтобы достичь той же отметки, главе Amazon нужно заработать еще около 200 миллиардов долларов. Кроме того, у Безоса есть шанс возглавить список самых влиятельных людей планеты по версии Forbes. В этом году он занял пятую строчку, уступив лишь Си Цзиньпину, Владимиру Путину, Дональду Трампу и Ангеле Меркель.