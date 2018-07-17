В России отметили 100-летие гибели царской семьи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию перед Храмом-на-Крови в Екатеринбурге, приуроченную к 100-летию со дня расстрела большевиками бывшего императора Николая II, членов его семьи и слуг.

В богослужение также приняли участие около 40 епископов, в том числе представители Русской православной церкви заграницей, митрополит Киевский и всея Украины, митрополит Ташкентский.

Почтить память казненных предков приехал в Екатеринбург правнук Александра III князь Павел Куликовский-Романов: "Прежде всего, меня переполняет печаль от случившегося здесь ровно 100 лет назад. Но не следует забывать, что это - место появления новых святых Русской Православной церкви, царственных страстотерпцев".

После совершения богослужения до 100 тысяч верующих прошли крестным ходом более 20 километров от Храма-на-Крови до монастыря на Ганиной яме - места, куда отвезли тела убитых...

Царская семья и ее приближенные были перевезены в Дом особого назначения (реквизированный особняк инженера Ипатьева) в мае 1918 года из Тобольска, где бывший император жил после отречения от престола. В ночь с 16 на 17 июля их расстреляли в подвале дома.

В 1935 году Лев Троцкий (Бронштейн) в одной из мемуарных публикаций сообщил, что решение о расстреле царской семьи было принято в Москве Владимиром Лениным и Яковым Свердловым. Тем не менее на сегодняшний день документов, свидетельствующих о том, что приказ о расстреле отдал лично Ленин, не обнаружено.

В 2000 году они были причислены Русской православной церковью к лику святых. В 2003 году на месте дома Ипатьева возвели храм. Каждый год он становится местом паломничества десятков тысяч православных верующих.

Согласно последнему опросу ВЦИОМ, большинство россиян (57%) не находят оправдания расстрелу царской семьи большевиками в 1918 году, считая его чудовищным преступлением, а не справедливым возмездием.