"Для нас, журналистов, в рассказе о тех или иных событиях чувства переплетаются с большой ответственностью.

Я попала на "Аквариус" потому, что хотела своими глазами увидеть, как НПО проводят поисково-спасательные операции на так называемом "самом смертоносном маршруте в мире".

Я уже много лет рассказываю о кризисе беженцев. Я была на турецко-сирийской границе, в Греции, Македонии, Венгрии, Германии, Франции. Я видела страх и отчаяние. Но также солидарность и надежду.

Я хотела изучить и эту историю. И понять, какое влияние она оказывает на Евросоюз.

Я не знала, что мне предстоит рассказать историю, которая угрожает разделить Европу.

"10 дней в море" - это подлинная история "Аквариуса" о том, что происходило на борту гуманитарного судна, когда оно оказалось в центре одной из самых сильных бурь, с которыми когда-либо сталкивалась Европа".