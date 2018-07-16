Вторая годовщина попытки госпереворота

В Турции прошли памятные мероприятия по случаю второй годовщины со дня попытки госпереворота. Десятки тысяч людей собрались в воскресенье в Стамбуле возле моста, названного в честь павших 15 июля. Перед собравшимися выступил турецкий президент. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не забудет "исторических событий" тех дней и заверил, что подобное "больше не повторится".