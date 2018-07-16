В Турции прошли памятные мероприятия по случаю второй годовщины со дня попытки госпереворота. Десятки тысяч людей собрались в воскресенье в Стамбуле возле моста, названного в честь павших 15 июля. Перед собравшимися выступил турецкий президент. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не забудет "исторических событий" тех дней и заверил, что подобное "больше не повторится".
Вторая годовщина попытки госпереворота
Вторая годовщина попытки госпереворота
"Помните: ещё не все те, кто стоит за движением Гюлена, заплатили по счетам. Но мы обнаружим каждую ячейку, разорвём в клочья, уничтожим. Мы не остановимся и продолжим свой путь", - сказал лава государства.
15 июля 2016 года группа военных турецкой армии предприняла попытку госпереворота. Погибли более 250 человек, тысячи - пострадали.
В подготовке и организации путча Анкара обвинила оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, который находится в США. После того, как мятеж был подавлен, около 75 тысяч человек были арестованы, почти 130 тысяч госслужащих - в том числе судьи, прокуроры, преподаватели и ученые - уволены из-за подозрений в связях с путчистами.