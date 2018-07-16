Путин - Трампу: "Мяч на стороне США"

Владимир Путин и Дональд Трамп провели первые полноформатные переговоры. По итогам встречи президенты двух стран подчеркнули необходимость улучшать американо-российские отношения. Оба лидера также категорически отвергли обвинения в сговоре во время президентской кампании в США в 2016 году.

Владимир Путин: "Всем очевидно, что двусторонние отношения переживают сложный период, однако эти трудности, сложившаяся напряженная атмосфера не имеют объективных причин. "Холодная война" давно закончилась, эпоха острого идеологического противостояния двух стран ушла далеко в прошлое, обстановка в мире кардинально изменилась".

Дональд Трамп: "По-моему, виноваты обе страны. На мой взгляд, Соединенные Штаты вели себя глупо. Мы все вели себя глупо. Этот диалог нужно было начать уже давным-давно, задолго до того, как я вступил в должность. Мы все несем за это ответственность. Сейчас США сделали шаг навстречу, так же как и Россия. Мы объединяем усилия, и у нас есть шанс сделать что-то великое".

Глава Белого дома раскритиковал ход идущего в США расследования о вмешательстве России в американские выборы и о предполагаемом сговоре штаба Трампа с российском правительством. По словам президента Соединенных Штатов, ФБР покрыло себя позором, так и не проведя собственную проверку взломанного сервера Национального комитета Демократической партии.

Дональд Трамп: "Я с огромным доверием отношусь к нашим спецслужбам, но я должен сказать, что президент Путин был в высшей степени тверд и категоричен, отвергая все обвинения. И он выступил с невероятным предложением – чтобы люди, расследующие это дело, приехали и вместе с их [российскими] следователями поработали с 12 подозреваемыми".

В конце встречи Путин подарил Трампу футбольный мяч. Этот жест символичен. Отвечая на вопрос журналиста, кому принадлежит инициатива в решении сирийского вопроса, российский лидер заявил, что "мяч сейчас на стороне США". Таким образом были обыграны слова госсекретаря США Майка Помпео, который ранее написал в своем Twitter, что "улучшение отношений с российским правительством принесло бы пользу всем, но мяч сейчас на стороне поля России".