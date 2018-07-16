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Таиланд

Вызволенные из пещеры дети благодарят спасателей

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Вызволенные из пещеры дети благодарят спасателей

Вызволенные из пещеры дети благодарят спасателей
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Спасённые из затопленной пещеры Таиланда дети готовятся к выписке из больницы. По словам врачей, школьники, которые в ходе сложнейшей трёхдневной операции были вызволены из заточения на прошлой неделе, здоровы и уже в четверг отправятся домой.

В минувшие выходные они выразили благодарность спасателям и узнали о гибели одного из них. Подростки, не скрывая слез, почтили память 38-летнего аквалангиста. Саман Кунан доставлял в пещеру кислородные баллоны, но сам погиб из-за нехватки воздуха.

На портрете своего героя дети оставили надписи, в том числе - с обещанием "вырасти хорошими, добрыми людьми".

Вызволяли 12 юных футболистов и их тренера около сотни водолазов. Школьникам, не имеющим навыков погружения, предстояло преодолеть несколько километров лабиринта Кхао Луанг, включая узкие затопленные тоннели. К счастью, операция завершилась успешно. Опасений за здоровье детей нет, но после выписки они останутся под контролем врачей.