Сальвини похвалил Россию

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини похвалил российскую полицию за ту работу, которая была проделана во время чемпионата мира. Глава итальянского МВД прибыл в Москву, где встретился со своим российским коллегой Владимиром Колокольцевым. Главными темами для обсуждения стали меры по противодействию терроризму и взаимодействие в сфере регулирования миграционного кризиса.