Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини похвалил российскую полицию за ту работу, которая была проделана во время чемпионата мира. Глава итальянского МВД прибыл в Москву, где встретился со своим российским коллегой Владимиром Колокольцевым. Главными темами для обсуждения стали меры по противодействию терроризму и взаимодействие в сфере регулирования миграционного кризиса.
Сальвини похвалил Россию
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Сальвини похвалил Россию
Маттео Сальвини: "Я думаю, очень важно, чтобы наши страны обменивались информацией.В первую очень это нужно для борьбы с нелегальной миграцией и с исламизмом. Думаю, было бы полезно создать совместные группы, патрули для решения этих проблем".
Накануне МВД Италии дало добро на высадку 450 мигрантов в порту Сицилии. Пойти на уступку Рим согласился после того, как Испания, Франция, Португалия, Германия и Мальта заявили, что готовы принять у себя по 50 мигрантов. Министр назвал достигнутые договоренности политической победой. Итальянское МВД Сальвини возглавил полтора месяца назад. И новый министр сразу объявил, что ужесточит миграционную политику своей страны.