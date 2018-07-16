Игроки сборной Франция из России вернулись триумфаторами, и им был приготовлен соответствующий их нынешнему статусу прием сограждан. Елисейские поля, ставшие главным местом торжеств, вместили сотни тысяч французов, желавших своими глазами увидеть победителей, подаривших стране праздник, а себе - новую чемпионскую звезду на футболке.
Из России с триумфом
Из России с триумфом
Ждать под палящим солнцем пришлось несколько часов, поскольку команда, тренеры и персонал из Москвы вылетели с задержкой. Но все это - отступило, когда на главную авеню Парижа въехал автобус с футболистами.
Дидье Дешам стал третьим человеком в истории этого вида спорта, выигравшим чемпионский титул дважды: как игрок и как тренер.
Как было сказано многократно в эти дни, сборная Франции на рандеву с судьбой сумела дать достойный ответ.
Из Парижа передает журналист euronews Пол Рис: "Двадцать лет назад тут тоже были толпы восторженных поклонников сборной, завоевавшей самый главный трофей в футболе. Новому поколению, знавшему об этом по рассказам, выпал заслуженный шанс стать свидетелем Истории".